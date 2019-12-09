Рост цен в Украине замедлился в конце осени

Источник: Корреспондент.net

В последний месяц осени потребительские цены в Украине выросли на 0,1%. Об этом ссвидетельствую данные Госслужбы статистики.

В целом с начала года цены в Украине выросли на 4,3%. При этом в годовом измерении (к ноябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 5,1%.

Продукты питания в Украине за ноябрь подешевели на 0,2%. Больше всего подорожали яйца - на 2,4% и молоко - на 2,4%. В то же время фрукты - подешевели на 4,4%, сахар - на 2,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 1,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,8% (в том числе газ подорожал на 12,7%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт подешевел на 0,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,3%), цены на связь снизились на 0,2%, отдых и культура подорожали на 0,1%, образование без изменений, рестораны и гостиницы подорожали на 0,7%.