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10.02.2020

Рост цен в Украине замедляется в начале года

Источник: Корреспондент.net

В начале года рост цен в Украине продолжает замедляться, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, за январь потребительские цены в Украине выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом в годовом измерении (к январю 2020 года) инфляция замедлилась до 3,2% с 4,1% в декабре 2019 года.

В частности, продукты питания за январь подорожали на 0,5%. Больше всего подорожали овощи - на 6,6%, молоко - на 0,4% и хлеб - на 0,3%. В то же время яйца подешевели на 1,5%, сахар - на 1,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 5,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 1,7% (в том числе газ подорожал на 10,7%), а горячая вода и отопление подешевели на 2,5%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение - без изменений 0,0%, транспорт подешевел на 0,7% (в т.ч. цены на топливо снизились на 4,0%), цены на связь выросли на 0,8%, отдых и культура без изменений 0,0%, образование подорожало на 1,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,7%.

Отметим, инфляция в Украине по итогам 2019 года оказалась самой низкой за последние пять лет: в 2013 году - 0,5%, 2014 - 24,9%, 2015 - 43,3%, 2016 - 12,4%, 2017 - 13,7%, в 2018 - 9,8%.

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