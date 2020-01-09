Рост цен замедлился более чем вдвое за год

Источник: Корреспондент.net

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% годом ранее, сообщает Госслужба статистики в четверг, 9 января.

В декабре 2019 года была зафиксирована дефляция в 0,2% после инфляции 0,1% в ноябре и 0,7% - в октябре.

Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2019 году снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.

Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем–2019 года составила "минус" 0,3%, за год в целом – 3,9%.

Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2019 году выросли на 4,8% (за декабрь – не изменились), на одежду и обувь - понизились на 2,3% (за декабрь снизились на 3,4%), на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 1,9% (за декабрь снизились на 2,3%), на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 3,8% (за декабрь снизились на 0,3%), на образование - повысились на 13,5% (за декабрь не изменились).

Отметим, в 2019 году Национальный банк прогнозировал инфляцию на уровне 6,3%.

Таким образом, инфляция в Украине по итогам 2019 года оказалась самой низкой за последние пять лет: в 2013 году - 0,5%, 2014 - 24,9%, 2015 - 43,3%, 2016 - 12,4%, 2017 - 13,7%, в 2018 - 9,8%.