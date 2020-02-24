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24.02.2020

Рост капинвестиций в Украине замедлился до 15,5%

Источник: Корреспондент.net

В Украине в 2019 году объемы капитальных инвестиций выросли всего лишь на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее – 22,1%. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает Госстат.

Также отмечается, что с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% - в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – третьем и 21,2% – в четвертом.

В 2018 году тенденция была обратной – рост в течение года замедлился: 37,4% – в первом квартале, 18,4% – во втором, 9,9% – в третьем и небольшое ускорение в четвертом – до 10,5%.

В Госстате уточнили, что за минувший год было освоено 584,4 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2019 году было зафиксировано в Волынской (на 74,2%), Херсонской (на 66,1%), Николаевской (на 40,1%), Полтавской (на 39,7%) и Киевской (на 33,4%) областях.

При этом, согласно статистике, капитальные инвестиции в минувшем году уменьшились в Хмельницкой (на 5,8%), Ровненской (на 5,4%), Одесской (на 1,7%) и Черниговской (на 1,6%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций за прошлый год зафиксирован во временном размещении и организации питания - на 48,7%, здравоохранении и соцпомощи – на 46,6%, промышленности – 34,7%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 31,4%.

При этом в сфере информации и телекоммуникаций падение капинвестиций составило 16,6% (из-за электросвязи при росте IT, издательского и кинобизнеса), сельском хозяйстве – 10%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 3,4% (в том числе в почтовой и курьерской – на 83,2%).

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 68,1% общего объема всех инвестиций, на долю средств населения на строительство жилья пришлось 5,6%. В то же время, это ниже показателей прошлого года, составлявших соответственно 71,3% и 6,4%.

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