Рост ВВП Украины резко замедлился в конце года

Источник: Корреспондент.net

В четвертом квартале 2019 года рост экономики Украины составил 1,5%, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем – 4,1%, во втором – 4,6% и в первом - 2,5%. Об этом свидетельствую данные Госслужбы статистики.

Как уточняется, по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны в четвертом квартале 2019 года (с учетом сезонного фактора) возрос на 0,1%.