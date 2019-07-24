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24.07.2019

Розничные цены на природный газ для населения (с 1.07.2019)

Источник: www.minfin.com.ua

С 1 мая 2019 года НАК "Нафтогаз України" ввел новый механизм определения регулируемой цены на газ, которая теперь может меняться ежемесячно. Отметим также, что поскольку в структуре цены на газ заложены тарифы на транспортировку газа Укртрансгазом (которые могут различаться для разных областей), то и стоимость природного газа для населения на территориях лицензированной деятельности различных поставщиков газа (облгазов и горгазов) для бытовых потребителей может быть различной.

  • Указанные цены действуют на территории лицензированной деятельности соответствующего поставщика природного газа (газораспределительной компании).
Поставщик
(газораспределительная компания)		ОбластьТариф
(грн. за 1 м³, с НДС)
ПАО "Винницагаз" Винницкая 7,04473
ПАО "Волыньгаз" Волынская 7,07881
ПАО "Гадячгаз" Полтавская 6,87253
ПАО "Днепрогаз" Днепро­петровская 6,78205
ПАО "Днепропетровскгаз" Днепро­петровская 6,91933
ПАО "Донецкоблгаз" Донецкая 6,84973
ПАО "Житомиргаз" Житомирская 6,98449
ПАО "Закарпатгаз" Закарпатская 7,07641
ПАО "Запорожгаз" Запорожская 6,73885
ПАО "Ивано-Франковскгаз" Ивано-Франковская 7,07833
ПАО "Киевгаз" г.Киев 6,47689
ПАО "Киевоблгаз" Киевская 6,90325
ОАО "Кировоградгаз" Кирово­градская 6,95857
ПАО "Коростишевгаз" Житомирская 6,61717
ПАО "Кременчуггаз" Полтавская 6,48685
ПАО "Криворожгаз" Днепро­петровская 6,57757
ПАО "Лубныгаз" Полтавская 7,06165
ПАО "Луганскгаз" Луганская 7,08913
ПАО "Львовгаз" Львовская 7,07233
ПАО "Мариупольгаз" Донецкая 6,90853
ПАО "Мелитопольгаз" Запорожская 7,02565
ПАО "Николаевгаз" Николаевская 7,09921
ПАО "Одессагаз" Одесская 6,66553
ПАО "Полтавагаз" Полтавская 7,03189
ПАО "Ровногаз" Ровенская 7,09321
ПАО "Сумыгаз" Сумская 6,87133
ПАО "Тернопольгаз" Тернопольская 6,98089
ПАО "Тернопольгоргаз" Тернопольская 6,64957
ПАО "Тысменицагаз" Ивано-Франковская 7,07521
ПАО "Уманьгаз" Черкасская 6,89281
ПАО "Харьковгаз" Харьковская 7,08793
ПАО "Харьковгоргаз" Харьковская 6,54553
ПАО "Херсонгаз" Херсонская 6,94285
ПАО "Хмельницкгаз" Хмельницкая 6,93685
ПАО "Черкасыгаз" Черкасская 6,60241
ПАО "Черновцыгаз" Черновицкая 7,09105
ПАО "Черниговгаз" Черниговская 6,97561
ПАО "Шепетовкагаз" Хмельницкая 6,77413
ДГХП "Сірка" Львовская 7,08661
ДП "Монтажник" Винницкая 7,09141
ООО "Газовик" Винницкая 7,09489
ООО "Газпостачсервис" Винницкая 7,03849
Кременецкое УПРГ Тернопольская 7,09153
ООО "Спектргаз" Львовская 6,40393

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