Розничные цены на природный газ для населения (с 1.07.2019)

Источник: www.minfin.com.ua

С 1 мая 2019 года НАК "Нафтогаз України" ввел новый механизм определения регулируемой цены на газ, которая теперь может меняться ежемесячно. Отметим также, что поскольку в структуре цены на газ заложены тарифы на транспортировку газа Укртрансгазом (которые могут различаться для разных областей), то и стоимость природного газа для населения на территориях лицензированной деятельности различных поставщиков газа (облгазов и горгазов) для бытовых потребителей может быть различной.

Поставщик

(газораспределительная компания) Область Тариф

(грн. за 1 м³, с НДС) ПАО "Винницагаз" Винницкая 7,04473 ПАО "Волыньгаз" Волынская 7,07881 ПАО "Гадячгаз" Полтавская 6,87253 ПАО "Днепрогаз" Днепро­петровская 6,78205 ПАО "Днепропетровскгаз" Днепро­петровская 6,91933 ПАО "Донецкоблгаз" Донецкая 6,84973 ПАО "Житомиргаз" Житомирская 6,98449 ПАО "Закарпатгаз" Закарпатская 7,07641 ПАО "Запорожгаз" Запорожская 6,73885 ПАО "Ивано-Франковскгаз" Ивано-Франковская 7,07833 ПАО "Киевгаз" г.Киев 6,47689 ПАО "Киевоблгаз" Киевская 6,90325 ОАО "Кировоградгаз" Кирово­градская 6,95857 ПАО "Коростишевгаз" Житомирская 6,61717 ПАО "Кременчуггаз" Полтавская 6,48685 ПАО "Криворожгаз" Днепро­петровская 6,57757 ПАО "Лубныгаз" Полтавская 7,06165 ПАО "Луганскгаз" Луганская 7,08913 ПАО "Львовгаз" Львовская 7,07233 ПАО "Мариупольгаз" Донецкая 6,90853 ПАО "Мелитопольгаз" Запорожская 7,02565 ПАО "Николаевгаз" Николаевская 7,09921 ПАО "Одессагаз" Одесская 6,66553 ПАО "Полтавагаз" Полтавская 7,03189 ПАО "Ровногаз" Ровенская 7,09321 ПАО "Сумыгаз" Сумская 6,87133 ПАО "Тернопольгаз" Тернопольская 6,98089 ПАО "Тернопольгоргаз" Тернопольская 6,64957 ПАО "Тысменицагаз" Ивано-Франковская 7,07521 ПАО "Уманьгаз" Черкасская 6,89281 ПАО "Харьковгаз" Харьковская 7,08793 ПАО "Харьковгоргаз" Харьковская 6,54553 ПАО "Херсонгаз" Херсонская 6,94285 ПАО "Хмельницкгаз" Хмельницкая 6,93685 ПАО "Черкасыгаз" Черкасская 6,60241 ПАО "Черновцыгаз" Черновицкая 7,09105 ПАО "Черниговгаз" Черниговская 6,97561 ПАО "Шепетовкагаз" Хмельницкая 6,77413 ДГХП "Сірка" Львовская 7,08661 ДП "Монтажник" Винницкая 7,09141 ООО "Газовик" Винницкая 7,09489 ООО "Газпостачсервис" Винницкая 7,03849 Кременецкое УПРГ Тернопольская 7,09153 ООО "Спектргаз" Львовская 6,40393

Нормативные документы: