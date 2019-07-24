24.07.2019
Розничные цены на природный газ для населения (с 1.07.2019)
Источник: www.minfin.com.ua
С 1 мая 2019 года НАК "Нафтогаз України" ввел новый механизм определения регулируемой цены на газ, которая теперь может меняться ежемесячно. Отметим также, что поскольку в структуре цены на газ заложены тарифы на транспортировку газа Укртрансгазом (которые могут различаться для разных областей), то и стоимость природного газа для населения на территориях лицензированной деятельности различных поставщиков газа (облгазов и горгазов) для бытовых потребителей может быть различной.
- Указанные цены действуют на территории лицензированной деятельности соответствующего поставщика природного газа (газораспределительной компании).
|Поставщик
(газораспределительная компания)
|Область
|Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)
|ПАО "Винницагаз"
|Винницкая
|7,04473
|ПАО "Волыньгаз"
|Волынская
|7,07881
|ПАО "Гадячгаз"
|Полтавская
|6,87253
|ПАО "Днепрогаз"
|Днепропетровская
|6,78205
|ПАО "Днепропетровскгаз"
|Днепропетровская
|6,91933
|ПАО "Донецкоблгаз"
|Донецкая
|6,84973
|ПАО "Житомиргаз"
|Житомирская
|6,98449
|ПАО "Закарпатгаз"
|Закарпатская
|7,07641
|ПАО "Запорожгаз"
|Запорожская
|6,73885
|ПАО "Ивано-Франковскгаз"
|Ивано-Франковская
|7,07833
|ПАО "Киевгаз"
|г.Киев
|6,47689
|ПАО "Киевоблгаз"
|Киевская
|6,90325
|ОАО "Кировоградгаз"
|Кировоградская
|6,95857
|ПАО "Коростишевгаз"
|Житомирская
|6,61717
|ПАО "Кременчуггаз"
|Полтавская
|6,48685
|ПАО "Криворожгаз"
|Днепропетровская
|6,57757
|ПАО "Лубныгаз"
|Полтавская
|7,06165
|ПАО "Луганскгаз"
|Луганская
|7,08913
|ПАО "Львовгаз"
|Львовская
|7,07233
|ПАО "Мариупольгаз"
|Донецкая
|6,90853
|ПАО "Мелитопольгаз"
|Запорожская
|7,02565
|ПАО "Николаевгаз"
|Николаевская
|7,09921
|ПАО "Одессагаз"
|Одесская
|6,66553
|ПАО "Полтавагаз"
|Полтавская
|7,03189
|ПАО "Ровногаз"
|Ровенская
|7,09321
|ПАО "Сумыгаз"
|Сумская
|6,87133
|ПАО "Тернопольгаз"
|Тернопольская
|6,98089
|ПАО "Тернопольгоргаз"
|Тернопольская
|6,64957
|ПАО "Тысменицагаз"
|Ивано-Франковская
|7,07521
|ПАО "Уманьгаз"
|Черкасская
|6,89281
|ПАО "Харьковгаз"
|Харьковская
|7,08793
|ПАО "Харьковгоргаз"
|Харьковская
|6,54553
|ПАО "Херсонгаз"
|Херсонская
|6,94285
|ПАО "Хмельницкгаз"
|Хмельницкая
|6,93685
|ПАО "Черкасыгаз"
|Черкасская
|6,60241
|ПАО "Черновцыгаз"
|Черновицкая
|7,09105
|ПАО "Черниговгаз"
|Черниговская
|6,97561
|ПАО "Шепетовкагаз"
|Хмельницкая
|6,77413
|ДГХП "Сірка"
|Львовская
|7,08661
|ДП "Монтажник"
|Винницкая
|7,09141
|ООО "Газовик"
|Винницкая
|7,09489
|ООО "Газпостачсервис"
|Винницкая
|7,03849
|Кременецкое УПРГ
|Тернопольская
|7,09153
|ООО "Спектргаз"
|Львовская
|6,40393
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