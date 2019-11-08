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08.11.2019

РПЦ ответила Александрийскому патриархату из-за поддержки ПЦУ

Источник: Корреспондент.net

Признание патриархом Александрийским и всей Африки Православной церкви Украины делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом. Об этом сообщил в пятницу, 8 ноября, замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя "Православной церкви Украины" и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви", - сказал Балашов.

По его словам, Священный Синод Московского патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений.

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