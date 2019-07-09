09.07.2019
Руководителей четырех таможен уволили
Источник: Корреспондент.net
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен. Об этом Власов сообщил во вторник, 9 июля, на своей странице в Facebook.
Он отметил, что такое решение принял по результатам совещания в Ужгороде.
"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС", - отметил Власов.
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