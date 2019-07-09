Руководителей четырех таможен уволили

Источник: Корреспондент.net

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен. Об этом Власов сообщил во вторник, 9 июля, на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такое решение принял по результатам совещания в Ужгороде.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС", - отметил Власов.