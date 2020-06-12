Руководству САП и НАБУ пытались дать $6 млн взятки

Источник: Корреспондент.net

Детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником взятки в размере шести миллионов долларов руководителю САП Назару Холодницькому и руководству НАБУ за закрытие уголовного дела против него. Об этом вечером в пятницу, 12 июня сообщает пресс-служба НАБУ.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ГУ ГНС в Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, по которому указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем ) УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, изъяты 6 миллионов долларов.

Отмечается, что в настоящее время детективами проводятся безотлагательные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду. Предварительно их действия квалифицированы по статье о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.4 ст.369 УК Украины).

В свою очередь нардеп Олександр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что деньги предлагали за закрытие дела по компании Burisma. По его словам, деньги, которые сегодня предлагали НАБУ в качестве взятки, были обнаружены в машине замначальника ГНС города Киева Николая Ильяшенко.

“В 18.40 НАБУ заблокировало на выезде из паркинга ГНС города Киева два автомобиля, один из автомобилей принадлежит заместителю начальника ГНС г. Киева Ильяшенко Николаю Викторовичу. В автомобиле обнаружено 6 млн долларов, которые он нес в НАБУ за закрытие уголовного производства по компании Burisma, в которой трудился Хантер Байден”, - написал Дубинский.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры анонсировали на субботу, 11:00 брифинг руководителей САП и НАБУ, на котором они расскажут кто и почему сегодня пытался дать им взятку