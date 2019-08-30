Рябошапка обещает еженедельные посадки чиновников

Источник: Корреспондент.net

Новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет о намерениях еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников. Об этом он сказал в пятницу, 30 августа, после своего представления на посту главы ведомства.

Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - добавил генпрокурор.

На церемонии представления присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Богдан и прежний генпрокурор Юрий Луценко, который, в свою очередь, поблагодарил коллег за работу и пожелал Рябошапке успехов в его дальнейшей работе.