Найти

30.08.2019

Рябошапка обещает еженедельные посадки чиновников

Источник: Корреспондент.net

Новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет о намерениях еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников. Об этом он сказал в пятницу, 30 августа, после своего представления на посту главы ведомства.

Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - добавил генпрокурор.

На церемонии представления присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Богдан и прежний генпрокурор Юрий Луценко, который, в свою очередь, поблагодарил коллег за работу и пожелал Рябошапке успехов в его дальнейшей работе.

Новости раздела
Украина
30.08.2019
За два дня в Раду подали более 120 законодательных инициатив
Президент в первый день работы парламента зарегистрировал 26 законопроектов. Остальные законопроекты были поданы нардепами.
Украина
30.08.2019
Рябошапка обещает еженедельные посадки чиновников
Нового генпрокурора представили колективу ведомства. Он пообещал сажать чиновников и возвращать стране украденное.
Украина
30.08.2019
Зеленский просит переподчинить ему Нацгвардию
Президент предлагает вывести Национальную гвардию из подчинения министерства внутренних дел.
Украина
30.08.2019
В Украине снижается задолженность за коммуналку
За полгода задолженность за коммунальные услуги снизилась почти на 16,5 миллиардов гривен, в июле - на 2,3 млрд.
Украина
30.08.2019
Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке Украины
Макроэкономические условия в Украине являются благоприятными для продолжения валютной либерализации, отметили в НБУ.
Украина
30.08.2019
Абромавичус назначен главой Укроборонпрома
Президент Владимир Зеленский своим указом освободил Павла Букина с должности главы Укроборонпрома.
Украина
30.08.2019
Нефть завершает неделю резким снижением
Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $58,80 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $54,92.
Украина
29.08.2019
Рада назначила Гончарука главой правительства
Премьер-министром Украины станет заместитель главы Офиса президента Зеленского Алексей Гончарук.
Украина
29.08.2019
Рябошапка официально возглавил ГПУ
Парламент одобрил кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.
Украина
29.08.2019
Супрун подала заявление об отставке
Напоследок Супрун дала несколько советов представителям новой власти и пожелала им успехов.
Украина
29.08.2019
Назначен министр обороны Украины
Парламентарии поддержали предложенную Зеленским кандидатуру Андрея Загороднюка.
Украина
29.08.2019
Рада отправила Луценко в отставку
Представление президента на увольнение Луценко с должности генпрокурора поддержали 317 народных депутатов.
Зеленский просит переподчинить ему Нацгвардию | За два дня в Раду подали более 120 законодательных инициатив