Рябошапка "обезглавил" прокуратуры восьми областей

К восьмерым украинцам, которые находятся в российском СИЗО Лефортово не пускают адвокатов.

Экспорт Украины в страны ЕС за год вырос на 7%, в то время, как в страны СНГ сократился на 4%.

Президент вывел из состава СНБО бывших чиновников и ввел новоназначенных, в том числе Гончарука и Разумкова.

Возвращение на родину заключенных иногда связанно с тяжелыми компромиссами, заявили в Госдепартаменте США.

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