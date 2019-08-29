Рябошапка официально возглавил СБУ

Раиса Богатырева прилетела в Украину рейсом из Минска и сразу была передана правоохранителям, утверждает источник.

В учениях Rapid Trident примут участие около 3700 военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров НАТО.

Новый глава спецслужбы пообещал реформировать ведомство и уже осенью вынести на рассмотрение Рады новый закон о СБУ.

В ходе выступления в парламенте Вадим Пристайко подтвердил неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу парламент девятого созыва. 29 августа Луценко написал заявление об отставке. Рада проголосовала за отставку главы ГПУ.

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