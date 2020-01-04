Рябошапка взял себе в замы Чумака

Источник: Корреспондент.net

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Решение об увольнении с должности военного прокурора были принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры в свящи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.