Рынки лихорадит. Угрозы экономики от коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Коронавирус не только убивает людей во всем мире, но и останавливает экономику. МВФ трубит о падении, Европейская комиссия ожидает глобальные последствия для экономики стран ЕС, в Китае компании сокращают зарплаты сотрудникам и останавливают производства.

Чего ждать дальше?

Китая всех тянет за собой

Сочетание беспрецедентного карантина в провинции Хубэй с населением в 58,5 миллионов человек и драконовских ограничений на международные поездки привело к тому, что китайская экономика практически встала, отмечает Стивен Роуч, бывший председатель и главный экономист Morgan Stanley Asia.

По состоянию на 20 февраля, потребление угля оставалось на 38% ниже, чем годом ранее, а сравнения общенациональных перевозок были еще слабее, из-за чего почти 300 миллионам трудовым-мигрантам в Китае крайне сложно вернуться на заводы после празднования Китайского Нового Года.

Плюс Китай является крупнейшим источником внешнего спроса для большинства азиатских экономик. Неудивительно, что данные по торговле как в Японии, так и Корее в начале 2020 года демонстрируют однозначные признаки слабости.

Дефицит китайского спроса также, вероятно, очень сильно ударит по и без того ослабевающей европейской экономике — особенно Германии — и может даже сказаться на кажущейся неприкасаемой экономике США, поскольку Китай играет важную роль третьего по величине и наиболее быстро растущего экспортного рынка Америки, прогнозирует Роуч.

Сейчас Китай - это самый большой рынок автомобилей и полупроводников, спонсор международного туризма, ведущий экспортер одежды и текстиля, а также страна, где производится наибольшее количество компьютеров и продукции Apple. Борьба с вирусом наверняка приведет к разрушению очень многих устоявшихся цепочек поставок. Компании будут откладывать принятие решений, пока не узнают больше о влиянии вируса.

Богатые плачут

С 24 по 27 февраля стоимость акций компаний, которые торгуются на мировых баржах, упала на 3 триллиона долларов из-за новостей о распространении коронавируса, сообщает Reuters. Для сравнения, это больше ВВП Украины в более 24 раза.

Акции самых дорогих компаний США Apple и Microsoft также упали приблизительно на 3%. Акции компаний с Wall Street падают уже шестой день подряд.

Состояние миллиардеров из первой двадцатки рейтинга Forbes в понедельник сократилось почти на 40 миллиардов долларов.

Богатейший человек планеты, глава Amazon Джефф Безос потерял $4,8 млрд, владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно — также $4,8 млрд, владелец Zara Омансио Ортега — $4 млрд, гендиректор Facebook Марк Цукерберг — $3,4 млрд, инвестор Уоррен Баффет — $2,7 млрд, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин — $2,5 млрд и $2,4 млрд соответственно, сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $1,5 млрд, основатель Oracle Ларри Элисон — $2,4 млрд.

По подсчетам Bloomberg, 500 богатейших людей мира из рейтинга Bloomberg Billionaires Index 24 февраля потеряли в общей сложности $139 млрд.

Все только начинается

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года, считает, что худшие последствия кризиса еще впереди.

"Китаю нанесен масштабный ущерб, а международные цепочки поставок серьезно нарушены. Сейчас на Китай приходится около 20% мирового ВВП, а не крошечные 4%, как во время эпидемии SARS (тяжелого острого респираторного синдрома) в 2003 году. Добавьте к этому экономический шок для крупных экономик вроде Японии, Южной Кореи и Италии. Когда болезнь распространится на другие развитые и развивающиеся рынки, ущерб возрастет", - считает экономист.

По его словам, мировая экономика после победы над вирусом не начнет резко расти.

"Даже если китайское производство уменьшается всего на 2% в первом квартале, это сокращение на 8% в годовом выражении. Вера в способность экономики Китая расти на 4% за квартал "героически оптимистична", - заявил экономист.

Кто поможет?

Рубини говорит, что не стоит рассчитывать на государственных регуляторов, которые бы защитили рынки от последствий коронавируса. Вместе с тем, первые подобные попытки уже предпринимаются. Например, власть Гонконга выделила 15,4 млрд долларов США на смягчение негативных последствий эпидемии коронавируса для экономики - каждый взрослый постоянный житель Гонконга получит около 1300 американских долларов.

Всего в бюджет заложена помощь для 7 млн ​​человек в возрасте от 18 лет.

По словам министра финансов Гонконга, денежный подарок должен поощрить людей оставаться жить в Гонконге и лишить их финансового бремени.

В рамках обнародованной программы бизнес получит кредиты под низкую процентную ставку со 100% гарантией правительства на сумму до 2 млн гонконгских долларов (260 000 долларов США).

Также будут отменены сборы за регистрацию бизнеса и расширены субсидии на оплату электроэнергии и воды.