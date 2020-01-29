Рынок экзотических животных в Ухане

Источник: Корреспондент.net

В сети появилось видео с крупнейшего оптового рынка Ухани и Центрального Китая. Рынок занимает более 50 000 квадратных метров и вмещает более 1000 арендаторов.

В конце 2019 - начале 2020 года этот рынок возможно стал источником вспышки коронавируса 2019-nCoV, в связи с чем приобрел мировую известность. С 1 января 2020 года рынок был закрыт в целях борьбы с распространением вируса.

До закрытия на рынке продавались разные экзотические "продукты": барсуки, летучие мыши, бобры, ослы, верблюды, куры, крокодилы, собаки, лисицы, гигантские саламандры, коалы, свиньи, сурки, выдры, павлины, фазаны, дикобразы, кролики, крысы, овцы, олени, волчьи щенки, ядовитые змеи, в том числе южнокитайские многополосные крайты и китайские кобры, которые рядом ученых рассматривались в качестве возможного источника (хозяина) вируса 2019-nCoV.