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28.11.2019

Рынок земли: что будет без референдума

Источник: Корреспондент.net

В случае непринятия закона о референдуме иностранцы не смогут покупать землю согласно реформе. Об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, пишет РБК-Украина в четверг, 28 ноября.

"Смотрите, если не будет референдума по любой причине, не будет закона или никто не выступит с инициативой, или будет референдум с негативными последствиями для иностранцев, с любой причины - это имеет одно последствие: предприниматели, которые основаны иностранцами, не смогут покупать землю", - заявил Сольский.

По его словам, одной из поправок в подготовленном ко второму чтению четко пропишут референдум, как условие продажи земли иностранцам.

"Будет написано: кто может с такой-то даты. Например, это украинцы, украинские предприятия, государство, местные общины. Будет написано: "может при условии проведения референдума". Будет определено, что это возможно только при условии утверждения на референдуме. Это означает, что должно быть принято соответствующее законодательство. В определенный момент, когда через полгода или год-два такое решение по референдуму будет принято субъектом законодательной инициативы, тогда будет внесено это изменение. Не будет принято, значит не будут внесены эти изменения", - добавил он.

Сольский также сообщил, что в Украине могут ввести уголовную ответственность для решения возможной проблемы скупки земли украинцами с двойным гражданством. 

По его словам, если после покупки земли окажется, что у покупателя есть второй паспорт, могут быть последствия. "Есть много идей относительно поправок. Но мы должны помнить, если у человека уже есть украинский паспорт, он все равно является гражданином Украины", - заявил Сольский.

В то же время на сегодня в Украине отсутствует действенный механизм, по которому можно проверить наличие второго паспорта.

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