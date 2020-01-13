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13.01.2020

Рынок земли: Обнародована итоговая версия закона

Источник: Корреспондент.net

Аграрный комитет Рады презентовал окончательную версию законопроекта о рынке земли. В итоговой версии говорится о том, что участниками рынка могут быть только физические лица - граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община.

Он также подчеркнул, что в законопроекте ко второму чтению учтено, что допуск иностранцев возможен только после принятия такого решения на референдуме.

"Вместе с тем, было много правок, которые дополнительно дополняют те ограничения относительно лиц, которые могут приобрести землю. В частности, это такие категории граждан и юрлиц. Во-первых, когда мы говорим об ограничении, то даже при условии референдума запрещается осуществлять сделки, стороной которых являются иностранцы или юридические лица, учрежденные иностранными гражданами с землями сельскохозяйственного назначения в 50-ти километровой зоне", - добавил он.

Председатель комитета также отметил, что в доработанном ко второму чтению законопроекте о рынке земли даже при условии проведения референдума запрещается покупать землю юрлицам, участниками которых являются граждане государства агрессора.

Также согласно предложенному ко второму чтению законопроекту о рынке земли, цена продажи земельных участков не может быть меньше их денежной оценки. Так, во время презентации законопроекта ко второму чтению озвучено, что по данным Госгеокадастра по нормативной денежной оценке сельхозугодий, среднее значение НДО (нормативно денежной оценки, - ред.) пашни в Украине составляет 27 499,72 гривны. В частности, в зависимости от региона НДО колеблется от 21 411 гривен в Житомирской области до 33646 гривен в Черкасской.

Ограничение для покупки земли в одни руки в рамках законопроекта о рынке земли установлено ​​на уровне 10 тысяч гектаров.

После запуска рынка земли в Украине, согласно документу, купить участок можно будет только за безналичные средства

В комитете также объяснили, как будут проверять сделки о продаже земли. Отмечается, что нотариус будет проверять личность покупателя.

"Когда покупатель и продавец приходят к нотариусу, нотариус будет проверять личность покупателя. Нотариус имеет доступ к базе, соглашение с землей подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариус устанавливает, сколько на этом человеке зарегистрировано земли. Кроме того, он одновременно проверяет, в каких предприятиях лицо является учредителем. Устанавливает также, сколько эти предприятия уже имеют в собственности", - заявил Сольский.

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