С Гладковского сняли электронный браслет

Источник: Корреспондент.net

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского. По словам адвоката, сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года.

"Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского", - отметил Волынец.

Он также подчеркнул, что другие обязательства - запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия - по ходатайству прокуратуры продлили до 20 февраля 2020 года.

По словам защитника, за время расследования Гладковский был допрошен всего один раз.