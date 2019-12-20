20.12.2019
С Гладковского сняли электронный браслет
Источник: Корреспондент.net
Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского. По словам адвоката, сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года.
"Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского", - отметил Волынец.
Он также подчеркнул, что другие обязательства - запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия - по ходатайству прокуратуры продлили до 20 февраля 2020 года.
По словам защитника, за время расследования Гладковский был допрошен всего один раз.
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