28.09.2019
С начала года курс доллара упал на 13%
Источник: Корреспондент.net
Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-сентябрь 2019 года на 13%. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Так, на 30 сентября 2019 года НБУ установил курс на уровне 2408,2809 гривен за 100 долларов, что 360,5455 гривен меньше, чем на 31 декабря 2018 года (2768,8264 гривен за 100 долларов)
Стоит отметить, что курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за сентябрь курс упал на 4%.
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