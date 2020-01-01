С начала года на Донбассе не стреляли

Источник: Корреспондент.net

С начала нового года на Донбассе не зафиксировано обстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 1 января.

Как сообщалось, за последние сутки 2019 года на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали.