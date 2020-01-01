01.01.2020
С начала года на Донбассе не стреляли
Источник: Корреспондент.net
С начала нового года на Донбассе не зафиксировано обстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 1 января.
Как сообщалось, за последние сутки 2019 года на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали.
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