С начала года в Крыму арестовали 57 крымских татар

Источник: Корреспондент.net

В аннексированном Крыму с начала 2019 года российские спецслужбы задержали 57 крымских татар. Об этом заявил член Меджлиса крымско-татарского народа Эскандер Бариев во время пресс-конференции в среду, 31 июля.

На полуострове российские силовики провели 73 незаконных обыска, 55 из которых - в домах крымских татар. За 6 месяцев задержали 69 человек, среди которых 57 - крымские татары. 36 арестованных были незаконно этапированы с территории полуострова.

Бариев также добавил, что в этом году начали задерживать женщин. За этот период правоохранители задержали троих крымско-татарских женщин.

С начала аннексии украинского Крыма в 2014 году Россия проводит последовательную политику давления на крымских татар за их проукраинскую позицию. Российские силовики регулярно приходят с обысками в их дома, крымских татар арестовывают и судят по сфабрикованным обвинениям в якобы "терроризме" и "экстремизме".