С начала перемирия в ООС погибли восемь бойцов

Источник: Корреспондент.net

С 21 июля по 20 августа в результате обстрелов со стороны боевиков погибли восемь украинских военнослужащих, 17 получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что в штабе также опровергли информацию волонтерского сообщества Informnapalm о якобы занижении пресс-центром ООС количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок "ЛДНР", объясняя расхождения в цифрах различными методиками подсчета.