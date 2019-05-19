С нардепа - убийцы Лозинского сняли судимость

Источник: Корреспондент.net

Днепровский районный суд Киева снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного в 2011 году за убийство. Соответствующее постановление суда от 6 мая 2019 года обнародовано в реестре судебных решений.

Суд посчитал, что после "отбытия наказания в виде лишения свободы осужденный своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление".