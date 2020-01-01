С Новым 2020 годом!

Строительство газопровода приостановили после введения американских санкций, но в РФ уверены, что проект реализуют.

Во время праздников будут дежурить семь тысяч спасателей, при необходимости их число могут удвоить.

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