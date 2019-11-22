22.11.2019
С перевернувшегося танкера в Одессе спасли экипаж
Источник: Корреспондент.net
В Одессе спасли экипаж перевернувшегося у берега танкера Delfi, сообщает Думская.
По данным издания, к операции привлекали водолазов. Катера не смогли подойти к судну из-за шторма.
"В 13:58 был спасен первый моряк, а в 14:03 спасли второго. Капитан экипажа зачем-то зажег дымовую шашку. В 14:36 спасли капитана. Операция завершена", - говорится в сообщении.
Как сообщает МВД, в Одессе развернули временный оперативный штаб из-за аварии танкера.
"Танкер сел на мель в зоне наблюдения ПТС "Ланжерон". Его сносит к берегу. Столкновения с волнорезом может повлечь кораблекрушение и экологическую катастрофу", - отметили в министерстве.
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