С затонувшего в океане судна спасены два украинца

Источник: Корреспондент.net

С затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спасены три члена экипажа, из которых двое - граждане Украины, сообщил УП замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич 28 сентября.

"По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались четырьмя плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено три человека, двое из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается", - сказал Кирилич