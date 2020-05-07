Саакашвили назначен главой комитета реформ

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ Зеленский подписал в четверг, 7 мая.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил Владимир Зеленский.

Зеленский также назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, на прошлой неделе Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с МВФ, однако в Раде этот вопрос так и не рассматривали.