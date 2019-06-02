Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в эфире 1+1 рассказал, что считает экс-президента Петра Порошенко человеком без чувства юмора, и подчеркнул, что обижен на него.

"Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, дорогу Одесса – Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал", – заявил Саакашвили.

По словам политика, Порошенко также страдает от комплексов. "Он настаивал, чтобы я был с ним на "вы", ибо он президент. А я всю жизнь был с ним на "ты". Это реально комплекс человека", – отметил экс-глава Одесской ОГА.

На вопрос журналистов о том, есть у Порошенко чувство юмора, Саакашвили ответил: "Нет".