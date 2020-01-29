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29.01.2020

Сайдик завершил работу в составе ТКГ

Источник: Корреспондент.net

Австрийский дипломат Мартин Сайдик передал свои полномочия спецпредставителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске представительнице Швейцарии Хайди Грау. В среду, 29 января, он принял участие в последних для себя переговорах в этом формате, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"ТКГ еще раз поблагодарила посла Сайдик за его работу и поздравила Хайди Грау с началом ее каденции на этом посту", – говорится в сообщении.

Олифер отметила, что в гуманитарной подгруппе ныне продолжается работа по взаимному освобождению людей.

"Достигнуты договоренности о возобновлении поиска пропавших без вести: к следующему заседанию ТКГ в Минске будут обработаны предложения о механизме организации этой работы при участии международных организаций, в том числе и Международного комитета Красного креста", – рассказала она.

В свою очередь Хайди Грау призвала стороны к соблюдению перемирия на Донбассе, сообщает РБК-Украина. По ее словам, количество жертв среди гражданского населения на Донбассе выросло, несмотря на снижение числа нарушений режима прекращения огня.

"Оценивая общую ситуацию безопасности в зоне конфликта, хочу отметить, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня 2019 года. Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло", – заявила Грау.

Она подчеркнула о необходимости обеспечения доступа СММ ОБСЕ согласно ее мандату.

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