Сальдо торговли Украины ушло в "минус" на $2 млрд

Источник: Корреспондент.net

За четыре месяца 2019 года импорт товаров в Украину превысил экспорт на 2,093 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Согласно данным, в течение января-апреля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 652 млн долларов по сравнению с январем-апрелем 2018 года (составило 1 441,1 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-апреле 2019 года составил 16 363,8 млн долларов, при этом он увеличился на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт товаров составил 18 456,9 млн долларов, увеличившись на 9,3%.

В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).