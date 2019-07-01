Саммит ЕС приостановлен и перенесен

Источник: Корреспондент.net

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил в понедельник экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенес его на вторник. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил представитель Туска.

Отмечается, что переговоры длились почти 20 часов, но закончились безрезультатно.

"Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00 (12:00 по Киеву)", - сказал он.