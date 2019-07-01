01.07.2019
Саммит ЕС приостановлен и перенесен
Источник: Корреспондент.net
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил в понедельник экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенес его на вторник. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил представитель Туска.
Отмечается, что переговоры длились почти 20 часов, но закончились безрезультатно.
"Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00 (12:00 по Киеву)", - сказал он.
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