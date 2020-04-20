Саммит Восточного партнерства отложили - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Саммит Восточного партнерства, который был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года. Об этом понедельник, 20 апреля.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита, он сказал: "Что касается саммита Восточного партнерства, то, как вам известно, он должен был состояться во время президентства Хорватии. Но этого не случится. Мы посмотрим, будет ли возможным провести саммит в живом формате во второй половине года".

Ранее сообщалось, что саммит Восточного партнерства может состояться в формате видео-конференции.

Восточное партнерство – это восточное измерение внешней политики Европейского Союза, инициированное Польшей и Швецией. Программа направлена на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.