Самолет для эвакуации украинцев из Китая уже готов

Источник: Корреспондент.net

Эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй совершит авиакомпания SkyUp, дата рейса пока не известна. Об этом сообщили Громадському в пресс-службе перевозчика в среду, 12 февраля.

Там рассказали, что самолет и экипаж уже готовы к вылету, ожидается команда из Минздрава.

"Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Как только самолет вылетит - Минздрав совместно со SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации", - сообщили в компании.

Самолет будет один, он также совершит остановку в городе Алматы.