Самолет с украинцами вылетел из Китая

Источник: Корреспондент.net

Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами вылетел из Китая. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Китае.

Сообщается, что самолет вылетел в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву).

Госсекретарь министерства иностранных дел Андрей Заяц сообщил, что на эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств",- передает его слова Интерфакс-Украина.

По словам Заяца, граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы через несколько часов после вылета из Уханя.

Кроме того, в Алматы сменится экипаж рейса.

Представитель ГСЧС, чей персонал привлечен для транспортировки прибывших в места 14-дневной обсервации, сообщил, что прилет самолета из Уханя в Украину ожидается ориентировочно в четверг в 8 утра. При этом аэропорт посадки самолета, как и 4 места обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, пока не называются.