01.03.2020
Самолет сирийской армии сбит в Идлибе
Источник: Корреспондент.net
Самолет сирийской правительственной армии сбит в Идлибской зоне деэскалации.
Турецкие СМИ сообщают, что был уничтожен военный самолет ВВС Сирии. Между тем, сирийское агентство Sana утверждает, что над городом Саракеб сбит беспилотник Турции.
Также в ряде СМИ прошло сообщение, что в Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. Минобороны РФ опровергло эту информацию.
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