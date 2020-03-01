Самолет сирийской армии сбит в Идлибе

Источник: Корреспондент.net

Самолет сирийской правительственной армии сбит в Идлибской зоне деэскалации.

Турецкие СМИ сообщают, что был уничтожен военный самолет ВВС Сирии. Между тем, сирийское агентство Sana утверждает, что над городом Саракеб сбит беспилотник Турции.

Также в ряде СМИ прошло сообщение, что в Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. Минобороны РФ опровергло эту информацию.