Самолет упал на поле пшеницы, горения не было, ведутся следственные действия.

Источник: Корреспондент.net

В Оржицком районе Полтавской области в результате падения самолета погиб один человек, еще один получил травмы, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Самолет упал на поле пшеницы, пожара не было.