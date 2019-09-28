S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года

Комитет по разведке Конгресса провел слушания по разговору между президентами США и Украины.

За первые два месяца лета госдолг увеличился на 4 миллиарда долларов, а в августе снизился на 0,5 миллиарда.

Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, задававшего президенту вопрос, а останавливала его.

С начала 2019 года импорт газа в Украину составил 11,2 млрд кубометров. Больше всего толива поступило из Словакии – 7 млрд кубов.

Министр пообещала провести кадровый аудит в Минздраве, после которого в ведомстве останутся только лучшие работники.

Антикоррупционные ведомства ведут расследование по компании Burisma, когда Хантера Байдена в ней ее ще не было.

Национальная украинская валюта по отношению к доллару будет терять 50 копеек каждый год, считают эксперты.

Bourbon Rhode исчез 26 сентября после шторма недалеко от Мартиники в Атлантическом океане.

Первый заместитель спикера парламента заявил, что усиленный режим работы Рады был нужен для перезапуска власти.

С начала года курс доллара упал на 13%

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей