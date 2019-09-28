28.09.2019
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
Источник: Корреспондент.net
Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года.
Согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:
- 2019 год - 27,00 гривен за доллар
- 2020 год - 27,50 гривны за доллар
- 2021 год - 28,00 гривен за доллар
- 2022 год - 28,50 гривны за доллар
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