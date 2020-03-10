S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent

Источник: Корреспондент.net

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до $40 за баррель.

Отмечается, что ранее агентство ожидало, что средняя цена Brent в этом году будет в районе $60 за баррель.

Прогноз на следующий год был снижен до $50 с $55 за баррель, прогноз цены на природный газ на площадке Henry Hub на 2020 год - до $2 за 1 млн британских тепловых единиц с $2,25.

"Скорее всего, рейтинговые действия (для нефтегазодобывающих компаний) в инвестиционной категории могут быть более серьезными, чем в течение последнего цикла", - говорится в сообщении S&P.

В течение ближайших нескольких недель агентство пересмотрит все рейтинги компаний из области разведки и добычи, а также рейтинги нефтесервисных компаний, отмечается в пресс-релизе.