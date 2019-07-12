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12.07.2019

Санкции США против госдолга не испугали МИД РФ

Источник: Корреспондент.net

Инициатива Конгресса США ввести санкции против инвестирования в экономику России может лишить американских граждан доходов. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в пятницу, 12 июля.

"Запретами на инвестирование в российскую экономику власти США могут лишь лишить немалых доходов своих граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги... Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям", - заявили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций. "Авторы этой затеи наивно полагают, что такой шаг способен испугать нашу страну", - заявили в МИД РФ.

Там отметили, что в Конгрессе США находится порядка 20 проектов законов, предусматривающих антироссийские санкции. "Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны", - говорится в комментарии.

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