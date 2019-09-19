19.09.2019
Санкционный фронт дал трещину - Пристайко
Источник: Корреспондент.net
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разговоры о возвращении России к G7 свидетельствуют о дальнейшей трещине санкционного фронта против России. об этом Пристайко рассказал в интервью изданию Die Welt, перевод которого МИД обнародовало на своем сайте.
На вопрос, не опасается ли министр того, что европейский санкционный фронт и в дальнейшем будет давать трещину, Пристайко ответил, что "трещину мы уже недавно увидели, когда ПАСЕ вернула России право голоса без выполнения ею своих обязанностей".
"Это прослеживается и в других сферах. То, что начинаются разговоры о возвращении России в "Группу семи, является следующим признаком трещин фронта", - добавил глава МИД Украины.
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