10.05.2020
Санврач Ляшко рассказал, когда откроют метро
Источник: Корреспондент.net
Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад, рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.
По словам Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.
"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это города Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.
Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.
"Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - добавил он.
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