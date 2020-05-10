Санврач Ляшко рассказал, когда откроют метро

Источник: Корреспондент.net

Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад, рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По словам Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это города Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.