САП подтвердила задержание экс-нардепа Онищенко

Источник: Корреспондент.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила задержание бывшего народного депутат Александра Онищенко в Германии. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила спикер САП Ольга Постолюк, пишет РБК-Украины.

"Решается вопрос о его экстрадиции", - добавила Постолюк.

Ранее о задержании Онищенко сообщил проект Схемы. По их данным, экс-нардеп был задержан в немецком городе Аахен еще 29 ноября. Его адвокат от комментариев отказался.

Ожидается, что ему изберут меру пресечения на время рассмотрения вопроса об экстрадиции в Украину.

Напомним, 29 ноября Александр Онищенко заявил, что он собирается вернуться в Киев 13 декабря. В качестве доказательства он показал билет на авиарейс сообщением Барселона – Киев.

Как известно, Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.