Саудиты рекордно перевыполнят сделку ОПЕК+

Источник: Корреспондент.net

Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало государственной компании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство SPA в понедельник, 11 мая.

Отмечается, что по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. В абсолютном выражении страна будет добывать в июне 7,492 млн б/с.

Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже уровня 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства – посредством дополнительных сокращений стимулировать другие страны-производители выполнять обязательства, и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Также стало известно, что ОАЭ и Кувейт в июне снизят нефтедобычу соответственно на 100 тыс. и 80 тысяч баррелей в сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+. Об этом объявили министры нефти обеих стран Сухейль аль-Мазруи и Халед аль-Фадыл.

Тем самым ОАЭ и Кувейт поддержали усилия Саудовской Аравии по балансировке рынка.