Саудовская Аравия грозит обвалить цену на нефть

Источник: Корреспондент.net

Саудовская Аравия может обвалить мировые цены на нефть до рекордного за 20 лет уровня. Об этом свидетельствует ценовое предложение, разосланное накануне Саудовской Аравией своим покупателям, пишет Bloomberg в воскресенье, 8 марта.

Компания Saudi Aramco снизила цену на свою нефть, предложив рекордные скидки. Королевство пытается побудить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть.

Официальные цены снижены на $6−8 за баррель во всех регионах. Саудовская Аравия также намерена увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день (до свыше 10 млн баррелей ежедневно).

Ожидается, что официальное сообщение Saudi Aramco сделает 9 марта.