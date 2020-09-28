СБ ООН проведет срочную встречу по Карабаху - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник в формате закрытых консультаций. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

"Скорее всего, обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате", - сказал собеседник агентства.

По данным агентства, встречу инициировал ряд европейских стран. Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.