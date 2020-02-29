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29.02.2020

СБ ООН требует от РФ прекратить операцию в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Воздушно-космические силы (ВКС) России должны незамедлительно прекратить военную операцию в Сирии. Уверенность в этом выразила постпред США при ООН Келли Крафт. Она выступила в пятницу, 28 февраля, на экстренном заседании Совбеза этой всемирной организации, созванном после того, как 33 турецких военных были убиты в результате авиаудара в районе Джебель аз-Завия в сирийском Идлибе.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов, мы также призываем сирийские силы и поддерживающую их Россию отойти к линиям прекращения огня, впервые установленным в 2018 году", - подчеркнула Келли Крафт.

Американский постпред также высказала мнение, что "астанинский формат" урегулирования, запущенный в 2017 году по инициативе РФ, Турции и Ирана, "полностью разрушен". Постпред США исключила возможность возвращения к нему.

"Один из самых тяжелых моментов войны"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь назвал обстрел на северо-западе Сирии "одним из самых тяжелых моментов" растянувшейся на девять лет войны и призвал участников конфликта к установлению режима тишины.

С отдельным заявлением выступили страны Евросоюза, включая ФРГ, Францию, Бельгию и Эстонию. Их совместный документ зачитал постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен, председательствующий в Совбезе в феврале. В нем государства ЕС потребовали от Москвы и Дамаска "немедленно прекратить огонь" и обеспечить "беспрепятственный гуманитарный доступ" в пострадавшие регионы страны.

Представители Турции и России, выступая в Совбезе ООН, дали разную оценку произошедшему в Идлибе, уточняет Reuters.

Так, постпред РФ при ООН и в Совбезе этой всемирной организации Василий Небензя сказал, что ВС Турции направили российской стороне свои координаты, которые в итоге были переданы сирийской армии во избежание столкновения. "В координатах, переданных вчера, не упоминаются районы, где в конечном итоге погибли турецкие солдаты", - приводит его слова агентство Reuters. По словам постпреда, российские ВКС не оказывали поддержку сирийской армии в той зоне, где были убиты турецкие военнослужащие.

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу в свою очередь оспорил слова Василия Небензи, заявив, что "данные с радаров" зафиксировали пролеты ВВС Сирии и ВКС РФ над указанным районом во время авиаудара.

Как передало агентство Anadolu, турецкий дипломат указал, что "Турция не хочет войны, но в случае возникновения угрозы своей безопасности без колебаний применит силу".

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