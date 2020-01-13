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13.01.2020

Сбитый самолет: Киев направил ноту Тегерану

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел направило в Тегеран дипломатическую ноту относительно сбитого самолета МАУ. Об этом в понедельник, 13 января, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии BBC Украина.

Отмечается, что нота была направлена после разговора президентов Украины Владимира Зеленского и Ирана Хасана Рухани.

"...После разговора с президентом Ирана Украина официально направила дипломатическую ноту, в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, что мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена... Надеюсь, иранская власть серьезно осознает, каким событиям она позволила случиться", - сказал Пристайко.

Он также подчеркнул, что иранская власть признает ответственность за инцидент "на высшем уровне".

"На высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбящим странам" (Grieving nations - страны, потерявшие своих граждан в катастрофе - ред.), но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", - отметил министр.

Пристайко также напомнил, что половину пассажиров на сбитом самолете составляли граждане Ирана. В связи с чем Иран должен выполнить часть своих обязательств.

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