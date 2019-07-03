СБУ изъяла более 40 кг янтаря на Закарпатье

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Закарпатской области незаконную переправку партии янтаря в страны Европы.

Так, во время проверки на таможенном посту Солотвино правоохранители обнаружили почти 43 килограмма янтаря в автомобиле иностранца. Он скрывал камни в специально оборудованных конструктивных полостях транспортного средства.

По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции по ценам "черного рынка" может превышать 1,2 млн гривен.

"По материалам СБУ подразделения Государственной фискальной службы проводят неотложные меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.