СБУ намерена продлить блокировку веб-ресурсов РФ

Источник: Корреспондент.net

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает продлить санкции не только против российских соцсетей, но и против российских веб-ресурсов и программных продуктов. Соответствующее предложение он внес на рассмотрение СНБО, сообщается пресс-служба СБУ.

В частности, глава СБУ предложил продлить санкции не только против ВКонтакте и Одноклассники, но и против Яндекс, Mail.ru, Доктор Веб, Касперский, 1С и Парус.

"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - заявил Баканов.

Также председатель СБУ предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

"По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы", - говорится в сообщении.