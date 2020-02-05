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05.02.2020

СБУ назвала причину обысков на 1+1

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски на телеканале 1+1 по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. 

В СБУ заявили, что обыски на Куреневской, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала, а проводятся в отношении конкретных лиц, которые могли незаконно прослушивать Гончарука и хранить записи.

"Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не осуществляется", - говорится в сообщении.

В то же время группа 1+1 медиа подтверждает обыски в редакции программы Гроші и связывает их с "обличительной деятельностью программы". Группа также обращается к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию и разъяснить причины обысков.

Также по информации УНИАН, правоохранители проводят обыск в квартире журналиста 1+1 Евгения Куксина. По его словам, сначала следователи пытались начать обыск без ознакомления сотрудников офиса с судебным постановлением и без адвоката, однако в дальнейшем, когда на место происшествия приехали журналисты, они все же дождались адвоката, а только потом начали проводить следственные действия.

Куксин добавил, что следователь требовал от него предоставить устройство, которым, по словам следователя, журналист осуществлял прослушивание премьер-министра Алексея Гончарука. По словам Куксина, в постановлении на обыск говорится, что уголовное производство, в рамках которого было получено разрешение на обыск, было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушивании Гончарука. Куксин уточнил, что живет сам и опасается, что помещение после обыска оставят со сломанными замками.

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